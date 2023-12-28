Россиянам объяснили решение ЦБ о бесплатных переводах на свои счета через СБП

Решение Центробанка — позволить россиянам переводить между своими счетами до 30 миллионов рублей ежемесячно через систему быстрых платежей (СБП) без комиссии — повысит популярность программы лояльности сервиса. Об этом заявил частный инвестор, основатель "Школы практического инвестирования" Фёдор Сидоров.

"Систему всё активнее пытаются внедрить в обращение на территории России, а потому вполне логичным выглядят шаги по увеличению её привлекательности для всех участников процесса: граждан, магазинов и предприятий сервиса, банков", — пояснил он в беседе с RT.

Кроме того, на это работает решение регулятора — с 1 апреля освободить банки от уплаты комиссий ЦБ по некоторым операциям через СБП, что будет касаться перевода гражданам кешбэка или его возврата при отказе от покупки. Также с 1 июля грядущего года банки перестанут платить комиссию за переводы между гражданами через СБП.