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28 декабря, 12:27

Нужно запастись сорбентами: Россиянам раскрыли, какие лекарства точно должны быть в новогодней аптечке

Терапевт Романенко: В новогодней аптечке должны быть сорбенты и жаропонижающие

В новогоднюю аптечку следует включить препараты на основе парацетамола и ибупрофена, то есть те, которые помогут безопасно понизить высокую температуру. Такой совет дала терапевт Татьяна Романенко.

"Препараты должны быть именно простыми, а не комбинированными. Пациенты любят принимать "пакетик от всего", но это не выход из ситуации", — отметила медик в беседе с RT.

По словам Романенко, также в аптечку перед новогодними праздниками необходимо добавить препараты для облегчения проблем с ЖКТ. В частности, обязательно должны быть сорбенты. Нелишними будут и спазмолитики на случай устранения болевых синдромов. Кроме того, страдающим хроническими недугами лучше заранее позаботиться о покупке лекарств для ежедневного приёма, так как в Новый год аптеки могут не работать, резюмировала терапевт.

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А ранее Лайф писал, как составить альтернативные блюда и заменить их на более лёгкие, чтобы не переесть в новогоднюю ночь. Как оказалось, в этом деле поможет математика.

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Наталья Исакова
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