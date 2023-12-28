Нужно запастись сорбентами: Россиянам раскрыли, какие лекарства точно должны быть в новогодней аптечке

В новогоднюю аптечку следует включить препараты на основе парацетамола и ибупрофена, то есть те, которые помогут безопасно понизить высокую температуру. Такой совет дала терапевт Татьяна Романенко.

"Препараты должны быть именно простыми, а не комбинированными. Пациенты любят принимать "пакетик от всего", но это не выход из ситуации", — отметила медик в беседе с RT.

По словам Романенко, также в аптечку перед новогодними праздниками необходимо добавить препараты для облегчения проблем с ЖКТ. В частности, обязательно должны быть сорбенты. Нелишними будут и спазмолитики на случай устранения болевых синдромов. Кроме того, страдающим хроническими недугами лучше заранее позаботиться о покупке лекарств для ежедневного приёма, так как в Новый год аптеки могут не работать, резюмировала терапевт.