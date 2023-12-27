Врач раскрыла топ-3 причин вызова скорой в новогоднюю ночь Врач Вевер: Нельзя прикладывать к травмам от пиротехники снег или лёд 27 декабря, 06:25 Врач раскрыла топ-3 причин вызова скорой в новогоднюю ночь. Обложка © ТАСС / Александра Мудрац

Скоро долгожданный Новый год. Казалось бы, что может быть опасного в этом волшебном празднике? Оказывается, очень многое. Врач скорой медицинской помощи Анна Вевер назвала Лайфу три самые частые причины вызова медиков в новогоднюю ночь.

Алкоголь

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Многие считают, что праздник немыслим без бокала шампанского или рюмки водочки. Но в сочетании с усталостью, недосыпом и эйфорией перебор с выпивкой может сыграть злую шутку даже с самым стойким организмом. По словам Вевер, коварство алкоголя в том, что сначала он действует как стимулятор: вы становитесь весёлыми, раскрепощёнными, смеётесь над дурацкими шутками. Но спустя какое-то время быстро наступает резкий спад: тошнота, головокружение, вялость. А дальше, если перебор был серьёзный, могут последовать и потеря сознания, и остановка дыхания.

Чтобы веселье не закончилось трагедией, держите под рукой активированный уголь и сладкий чай. И помните золотое правило: лучше меньше, да лучше! Анна Вевер Врач скорой медицинской помощи, директор компании "Русхелп"

Если отравление произошло менее часа назад и у пострадавшего ясное сознание, нормальное дыхание, нет припадков, отсутствует рвота, необходимо напоить его водой (до 500 мл), вызвать у него рвоту, дать активированный уголь внутрь в таблетках до 5 грамм, а затем дать выпить крепкого сладкого чая или кофе. Не позволяйте пить сразу большое количество жидкости, это может вызвать такую рвоту, которая иногда бывает опасна.

Больным в бессознательном состоянии промывание желудка могут проводить только медицинские работники. До приезда скорой пациента необходимо уложить на живот без подушки, голову повернуть в сторону во избежание попадания в дыхательные пути рвотных масс.

ОРВИ и грипп

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Учёные насчитывают более 200 респираторных вирусов. Наиболее распространённые — парагрипп, аденовирусы, риновирусы. Картина такова: вы всю ночь веселились в компании чихающих друзей, танцевали, пили из одного бокала шампанское. А наутро проснулись с температурой под 40, ознобом, головной болью и мечтаете только об одном: чтобы это поскорее закончилось. Конечно, эта болезнь вряд ли угрожает вашей жизни. Но неделя, проведённая в мучениях, — тоже не сахар.

"Чтобы этого избежать, регулярно проветривайте помещение, пейте витамины (особенно С), а главное — не стоит обниматься с явно больными людьми, как бы сильно вы их ни любили. С первых дней заболевания надо взять больничный лист — так вы избежите осложнений и не заразите других. Приём противовирусных препаратов. Антибиотики при ОРВИ неэффективны, поэтому их принимают только по назначению врача в случае бактериальной инфекции или при развитии осложнений", — советует директор компании "Русхелп".

Также при соответствующей симптоматике врач рекомендует принимать обезболивающие и жаропонижающие препараты, сосудосуживающие капли и спреи, применять антисептики для носа и горла (спреи, полоскания), делать промывание носа солевыми растворами, облегчающими насморк. Также не забывайте про обильное питьё: нужно выпивать три-четыре литра жидкости в день.

Пиротехника

Фото © Агентство городских новостей “Москва” / Андрей Любимов

С одной стороны, фейерверки, петарды, салюты добавляют празднику волшебства. Но с другой — за этим волшебством часто стоят страшные последствия: ожоги, потеря конечностей и зрения. Главное правило, которое озвучила медик: не давайте петарды пьяным друзьям.

Самые распространённые новогодние травмы: раны на руках, ожоги кистей, травмы и ожоги глазных яблок, лица. Как правило, это происходит из-за неосторожного обращения с пиротехникой: люди наклоняются над фитилём, чтобы проверить, горит он или не горит, держат ракету в руках или направляют пиротехническое изделие в лицо.

"В такой ситуации главное — не переусердствовать с самолечением. Если пострадал глаз, нельзя его промывать, что-то туда закапывать. Нужно закрыть повреждённую область чистой повязкой и немедленно ехать в стационар. Или же вызвать скорую помощь. То же самое касается и других ожоговых травм: закрыли чистой тканью — и в больницу. Нельзя прикладывать к ранам снег или лёд — он может быть грязным", — добавила Вевер.

А ранее Лайф рассказывал о простых советах, как не встретить Новый год на больничном. И главное правило профилактики и сохранения здоровья — одеваться по погоде.

Авторы Андрей Горяничев