Запущено движение по первому участку обхода Твери по трассе М11 "Нева"

Участок обеспечит автолюбителям удобный съезд с трассы М11 на Р132 "Золотое кольцо", благодаря чему они смогут добраться из Петербурга до Бежецка и Ярославля, не заезжая в Тверь. На всём протяжении обхода установлено электроосвещение, рядом с населёнными пунктами — шумозащитные экраны, а потоки разделены монолитным железобетонным ограждением. Кроме того, во избежание ДТП с участием диких животных на дороге стоит сетчатое ограждение.