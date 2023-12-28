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28 декабря, 12:46

Запущено движение по первому участку обхода Твери по трассе М11 "Нева"

Минтранс РФ: Открыт первый этап Северного обхода Твери на трассе М11 "Нева"

Открытие первого этапа Северного обхода Твери на трассе М11 "Нева". Обложка © Telegram / "Минтранс России"

Открытие первого этапа Северного обхода Твери на трассе М11 "Нева". Обложка © Telegram / "Минтранс России"

Первый этап Северного обхода Твери на трассе М11 "Нева" открыт для движения автомобилистов, сообщили в пресс-службе Минтранса России. Реализацией проекта занимался "Автодор".

"Запущено движение по первому этапу обхода Твери на трассе М11 "Нева" протяжённостью почти 34 километра", — говорится в опубликованном сообщении.

Участок обеспечит автолюбителям удобный съезд с трассы М11 на Р132 "Золотое кольцо", благодаря чему они смогут добраться из Петербурга до Бежецка и Ярославля, не заезжая в Тверь. На всём протяжении обхода установлено электроосвещение, рядом с населёнными пунктами — шумозащитные экраны, а потоки разделены монолитным железобетонным ограждением. Кроме того, во избежание ДТП с участием диких животных на дороге стоит сетчатое ограждение.

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Матвей Константинов
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