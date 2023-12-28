Пострадали два человека: Мигранты устроили разборки со стрельбой на стройке в Якутске

В Якутске рабочие устроили конфликт со стрельбой на стройке. В результате инцидента пострадали два человека, сообщает пресс-служба МВД России по Республике Саха (Якутия).

"В полицию поступило сообщение о том, что в строящемся здании по Вилюйскому тракту города Якутска произошёл конфликт со стрельбой <...> В результате двое мужчин получили телесные повреждения", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, конфликт разгорелся между уроженцами одной из стран ближнего зарубежья. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины случившегося, а также личности участников инцидента. О состоянии пострадавших данных нет.