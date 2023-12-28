Россиянам напомнили, за что можно получить штраф в Новый год

Закон продолжает действовать и в новогодние праздники. За неподобающее поведение полагается административная ответственность. Об этом напомнила юрист Алла Георгиева. Эксперт рассказала, какие новогодние штрафы грозят россиянам.

"За нарушение правил использования пиротехники может наступить административная ответственность в виде штрафа от 5 до 15 тысяч рублей — для граждан, от 40 до 60 тысяч — для индивидуальных предпринимателей и от 300 до 400 тысяч рублей — для юридических лиц", — сказала эксперт в беседе с "Москвой 24".

Георгиева добавил, что не следует запускать фейерверки в ночное время, так как подобные действия подпадают под нарушение закона о тишине. В Москве ограничения действуют с 23:00 до 07:00.

Также, напоминает юрист, не нужно забирать живые ели из парков или скверов, вырубать и выкапывать деревья и кустарники. За это нарушителям грозит штраф от 3000 до 4000 рублей. Кроме того, за распитие алкогольных напитков в общественных местах полагается штраф от 500 до 1500 рублей. Виновников же пьяных драк могут отправить под арест на срок до 15 суток.

Специалист призвала родителей быть особенно внимательными в новогодние праздники. Если выяснится, что их дети гуляют ночью одни, то взрослым грозит штраф от 100 до 500 рублей. Наказание ждёт и родителей детей-подростков, гуляющих в нетрезвом виде, — до 2000 рублей штрафа.