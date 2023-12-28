Один человек ранен при атаке украинского дрона на село в Белгородской области

Один человек ранен в результате атаки ВСУ с помощью дрона-камикадзе на село Мокрая Орловка Грайворонского района Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадавший получил осколочные ранения.

"Взрывное устройство было сброшено с дрона, когда мужчина находился на улице. У пострадавшего множественные осколочные ранения головы, живота и нижних конечностей. Бригадой скорой помощи он доставляется во вторую городскую больницу города Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", — написал глава области в телеграм-канале.

Кроме того, в населённом пункте повреждён частный дом. Там выбиты окна, посечены фасад, забор и повреждена хозпостройка.