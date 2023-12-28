Премьер-министр России Михаил Мишустин в преддверии новогодних праздников напомнил, что все члены правительства работают без выходных. Как подчеркнул глава кабмина, для граждан страны январские каникулы — это хорошая возможность набраться сил и отдохнуть.

Мишустин в преддверии праздников напомнил, что кабмин работает без выходных. Видео © Telegram / Правительство России

"Но напоминаю, что правительство работает без выходных", — сказал Мишустин.

В связи с этим он поручил коллегам во время новогодних праздников оперативно решать все возникающие вопросы и в целом контролировать ситуацию по их направлениям.