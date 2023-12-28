Мишустин в преддверии праздников напомнил, что кабмин работает без выходных
Премьер-министр России Михаил Мишустин в преддверии новогодних праздников напомнил, что все члены правительства работают без выходных. Как подчеркнул глава кабмина, для граждан страны январские каникулы — это хорошая возможность набраться сил и отдохнуть.
Мишустин в преддверии праздников напомнил, что кабмин работает без выходных. Видео © Telegram / Правительство России
"Но напоминаю, что правительство работает без выходных", — сказал Мишустин.
В связи с этим он поручил коллегам во время новогодних праздников оперативно решать все возникающие вопросы и в целом контролировать ситуацию по их направлениям.
А ранее в Кремле рассказали, лидеров каких стран президент России Владимир Путин поздравит с Новым годом. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, речь идёт только о его коллегах из дружественных государств.
Telegram / Правительство России