"Пизанская" ёлка поставила жителей российского города по разные стороны баррикад
В Солигаличе Костромской области выправили покосившуюся новогоднюю ёлку
"Пизанская" ёлка в Солигаличе Костромской области. Обложка © VK / Наш Солигалич
В администрации Солигалича Костромской области прокомментировали сообщения о покосившейся городской ёлке, которая обрела популярность в соцсетях, где её называют "пизанской" и "уставшей". Чиновники сообщили, что в середине декабря специалисты провели работы по выправке дерева.
"Пизанская" ёлке в Солигаличе Костромской области. Видео © VK / Алексей Баженов
"Подрядчик исправил ёлку по замечанию заказчика, вот и всё. Понимаете, кому-то ёлочка может нравиться, кому-то нет по разным причинам. Может, у него дома что-то нехорошо — вот и ёлочка не понравилась, например. Мы любим её такой, какая она есть. Она не хуже и не лучше каких-то других, в среднем я имею в виду, конечно. До кремлёвской ей, конечно, далековато, но получше некоторых", — рассказал замглавы администрации Владимир Сучилов "Газете.ru"
В СМИ сообщали, что изначально ёлка была установлена правильно. Но на следующей день она покосилась, вызвав критику местных жителей. Однако часть горожан заступились за дерево, отметив, что оно весьма красивое.
Ранее Лайф писал, что новогодняя ёлка рухнула на центральной площади азербайджанского города Гянджа из-за сильного ветра. Момент попал на видео. К счастью, никто не пострадал.