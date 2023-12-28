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28 декабря, 13:34

"Пизанская" ёлка поставила жителей российского города по разные стороны баррикад

В Солигаличе Костромской области выправили покосившуюся новогоднюю ёлку

"Пизанская" ёлка в Солигаличе Костромской области. Обложка © VK / Наш Солигалич

"Пизанская" ёлка в Солигаличе Костромской области. Обложка © VK / Наш Солигалич

В администрации Солигалича Костромской области прокомментировали сообщения о покосившейся городской ёлке, которая обрела популярность в соцсетях, где её называют "пизанской" и "уставшей". Чиновники сообщили, что в середине декабря специалисты провели работы по выправке дерева.

"Пизанская" ёлке в Солигаличе Костромской области. Видео © VK / Алексей Баженов

"Подрядчик исправил ёлку по замечанию заказчика, вот и всё. Понимаете, кому-то ёлочка может нравиться, кому-то нет по разным причинам. Может, у него дома что-то нехорошо — вот и ёлочка не понравилась, например. Мы любим её такой, какая она есть. Она не хуже и не лучше каких-то других, в среднем я имею в виду, конечно. До кремлёвской ей, конечно, далековато, но получше некоторых", — рассказал замглавы администрации Владимир Сучилов "Газете.ru"

В СМИ сообщали, что изначально ёлка была установлена правильно. Но на следующей день она покосилась, вызвав критику местных жителей. Однако часть горожан заступились за дерево, отметив, что оно весьма красивое.

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Ранее Лайф писал, что новогодняя ёлка рухнула на центральной площади азербайджанского города Гянджа из-за сильного ветра. Момент попал на видео. К счастью, никто не пострадал.

Ян Поланин
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