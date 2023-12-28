"На кону жизнь": Названо популярное увлечение россиян, мешающее вовремя выявить рак

Татуировки мешают вовремя заметить перерождение подозрительных родинок в опасные и определить, как у образований на коже изменились цвет и размер. Об этом рассказала косметолог Анастасия Курская.

"Онкологи призывают следить за подозрительными родинками: за их размером и цветом. Под тату можно не заметить первых признаков, когда стоит бить тревогу. Это может привести к неприятным последствиям, если родинка переродится", — отметила она в беседе с NEWS.ru.

Некоторые с помощью тату пытаются спрятать родинки, однако так делать нельзя, ведь на кону жизнь, подчеркнула эксперт. При этом специалист указала, что прямой связи между нательными изображениями и раком кожи не выявлено.