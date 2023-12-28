Россиянам объяснили, как сдать в магазин ненужный новогодний подарок

Новый год — время подарков. Но, несмотря на искреннее желание порадовать близкого человека, иногда подарок по тем или иным причинам может не подойти. О том, как правильно вернуть товар в магазин, сообщает Ura.ru.

Так, прежде всего необходимо, чтобы у вас на руках был чек. По закону покупатель имеет право вернуть товар в течение четырнадцати дней. При этом важно, чтобы он не был в употреблении и сохранил товарный внешний вид. Также необходимы паспорт и заполненный бланк заявления на возврат, который предоставляют в магазине. Если же подарок был куплен в Интернете, то потребуются документы, подтверждающие факт доставки.

"После того как потребитель передаст товар и все необходимые документы, магазин обязан принять товар и выдать подтверждение о возврате. В этом документе должна быть информация о дате возврата товара, причинах этому, а также о сумме, которую магазин должен вернуть покупателю", — говорится в материале.