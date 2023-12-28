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28 декабря, 14:42

Москвичам пообещали падение в морозную яму в начале 2024 года

Синоптик Шувалов: На новогодних каникулах в Москве морозы дойдут до -20 градусов

Погода в Москве на новогодних каникулах будет неустойчивой, в начале января жителей и гостей столицы ждут как минимум три морозных дня — столбики термометров опустятся до -20 градусов. Об этом сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Холод сначала накопится на севере, северо-востоке Русской равнины, а потом в районе 1–2 января пойдёт на юг. Скорее всего, Москве и Подмосковью предстоит дня три-четыре весьма морозных с температурой до 20 градусов ниже нуля", — отметил он в беседе с НСН.

Эксперт добавил, что окончание года будет плюсовым, поэтому на длинных выходных стоит ожидать резкого перепада температур. Так, до 30–31 декабря температура в основном прогнозируется в районе +1, а через два дня она опустится на два десятка градусов.

Москвичи встретят Новый год под влиянием "метеокачелей"
Москвичи встретят Новый год под влиянием "метеокачелей"

Ранее Лайф писал, что в Москве в новогоднюю ночь ожидается крепкий мороз. Синоптики прогнозируют до 14 градусов ниже нуля.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Никита Осипов
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