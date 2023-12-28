Москвичам пообещали падение в морозную яму в начале 2024 года

Погода в Москве на новогодних каникулах будет неустойчивой, в начале января жителей и гостей столицы ждут как минимум три морозных дня — столбики термометров опустятся до -20 градусов. Об этом сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Холод сначала накопится на севере, северо-востоке Русской равнины, а потом в районе 1–2 января пойдёт на юг. Скорее всего, Москве и Подмосковью предстоит дня три-четыре весьма морозных с температурой до 20 градусов ниже нуля", — отметил он в беседе с НСН.

Эксперт добавил, что окончание года будет плюсовым, поэтому на длинных выходных стоит ожидать резкого перепада температур. Так, до 30–31 декабря температура в основном прогнозируется в районе +1, а через два дня она опустится на два десятка градусов.