В Москве подписали соглашение, которое позволит сделать города России ещё чище

На площадке Правительства Москвы в рамках совещания по экологии подписали важное соглашение, которое сделает города России чище и обеспечит страну необходимым надёжным отечественным оборудованием. Так, основатель компании "Север" Михаил Замарин и глава АО "Вторпроект" Борис Топильский подписали документ о модернизации парка модульных прессов для заготовки вторичного сырья.

В Москве договорились модернизировать модульные прессы и сделать города РФ чище. Видео © LIFE

Документ рассчитан на пять лет и имеет объём финансирования в два миллиарда долларов. Партнёрство внесёт вклад в развитие отраслей экономики замкнутого цикла и, как отметил Топильский, отечественного производства, способствуя импортозамещению ушедших из России европейских производителей.

"Крупный игрок ушёл, кому заменить его? Вот компания "Север" разработала такое оборудование, а нам как заготовителям вторсырья оно поможет автоматизировать бизнес и выйти на другой уровень производственных мощностей: производительность увеличится в 20 раз", — пояснил предприниматель.

Топильский добавил, что "Вторпроект" закупает у предприятий сырьё вроде картона, макулатуры, полиэтилена и пластика, после чего сортирует его и отправляет на переработку. Поэтому однозначно, что теперь российские улицы станут ещё чище. А по словам Замарина, соглашение с таким крупным игроком важно, так как оно станет флагманом и ориентиром для движения вперёд.

"С точки зрения цепочки, экосистемы по обращению с отходами компания "Вторпроект" — одна из очень значимых, и наличие сильного игрока в отрасли в ближайшие пять лет задаст темп её развития. Поэтому для нас и для отрасли обращения с отходами данное соглашение будет флагманом, ориентиром того, куда мы все идём", — отметил он.

Говоря о компании "Север", Замарин отметил, что она локализовала в России шведское производство, а учитывая уход европейских производителей из страны, появился большой запрос на такое оборудование.