В Одессе вооружённый военный под наркотиками взял в заложники ребёнка и жену
Силовики выводят из дома мужчину, напавшего на женщину с ребёнком. Обложка © Издание "Думская"
В Одессе вооружённый военный взял в заложники 13-летнего ребёнка и супругу. Как сообщает издание "Думская", всё произошло в квартире пятиэтажки. Жителей подъезда пришлось эвакуировать.
Силовики находятся около дома в Одессе, где военный взял в заложники жену и ребёнка. Фото © Издание "Думская"
По предварительным данным, мужчина был под наркотиками, его уже обезвредил и задержал спецназ. Затем военного передали медикам. На кадрах с места видны разложенные носилки, однако они, как отметили врачи, никому не потребовались.
Около дома в Одессе, где военный напал на жену с ребёнком, положили носилки. Фото © Издание "Думская"
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