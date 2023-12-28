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28 декабря, 15:07

В Одессе вооружённый военный под наркотиками взял в заложники ребёнка и жену

Силовики выводят из дома мужчину, напавшего на женщину с ребёнком. Обложка © Издание "Думская"

Силовики выводят из дома мужчину, напавшего на женщину с ребёнком. Обложка © Издание "Думская"

В Одессе вооружённый военный взял в заложники 13-летнего ребёнка и супругу. Как сообщает издание "Думская", всё произошло в квартире пятиэтажки. Жителей подъезда пришлось эвакуировать.

Силовики находятся около дома в Одессе, где военный взял в заложники жену и ребёнка. Фото © Издание "Думская"

Силовики находятся около дома в Одессе, где военный взял в заложники жену и ребёнка. Фото © Издание "Думская"

По предварительным данным, мужчина был под наркотиками, его уже обезвредил и задержал спецназ. Затем военного передали медикам. На кадрах с места видны разложенные носилки, однако они, как отметили врачи, никому не потребовались.

Около дома в Одессе, где военный напал на жену с ребёнком, положили носилки. Фото © Издание "Думская"

Около дома в Одессе, где военный напал на жену с ребёнком, положили носилки. Фото © Издание "Думская"

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Никита Осипов
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