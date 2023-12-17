Суд арестовал закарпатского депутата, взорвавшего гранаты на заседании сельсовета

Ужгородский районный суд определился с мерой пресечения для закарпатского депутата, который 15 декабря взорвал гранаты на заседании Керецковского сельского совета. Отныне Сергей Батрин будет содержаться под стражей.

Ходатайство прокурора не было обжаловано ни самим обвиняемым, ни его адвокатами. Об этом сказано в сообщении на сайте суда.

"Была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога в отношении 54-летнего гражданина Украины, действующего депутата Керецковского сельского совета", — гласит заявление.