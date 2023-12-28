СМИ узнали, куда уйдёт мэр Новосибирска Локоть

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть уходит с поста в связи с завершением срока. Об этом заявил глава пресс-службы фракции КПРФ в Госдуме Александр Ющенко. По его словам, опыт Локтя будет востребован в нынешних "вызовах страны", но ещё точно не известно, где и кем он теперь будет работать.

"Что касается ухода в отставку — у него завершается срок, по нынешнему закону форма избрания теперь другая. Поэтому он планово уходит с этой должности, но имея огромный управленческий опыт. Он отлично отработал в течение десяти лет, и ему благодарность за это. Он имеет очень большой опыт", — сказал Ющенко в беседе с "Газетой.ru".

Также анонимный источник рассказал журналистам, что новая работа Локтя будет связана с "белорусским направлением". По словам пресс-секретаря мэра Новосибирска Глеба Черепанова, градоначальник отправится в отставку после отпуска, который завершится 24 января.