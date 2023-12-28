СМИ узнали, куда уйдёт мэр Новосибирска Локоть
"Газета.ru": Новая работа Локтя будет связана с белорусским направлением
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть уходит с поста в связи с завершением срока. Об этом заявил глава пресс-службы фракции КПРФ в Госдуме Александр Ющенко. По его словам, опыт Локтя будет востребован в нынешних "вызовах страны", но ещё точно не известно, где и кем он теперь будет работать.
"Что касается ухода в отставку — у него завершается срок, по нынешнему закону форма избрания теперь другая. Поэтому он планово уходит с этой должности, но имея огромный управленческий опыт. Он отлично отработал в течение десяти лет, и ему благодарность за это. Он имеет очень большой опыт", — сказал Ющенко в беседе с "Газетой.ru".
Также анонимный источник рассказал журналистам, что новая работа Локтя будет связана с "белорусским направлением". По словам пресс-секретаря мэра Новосибирска Глеба Черепанова, градоначальник отправится в отставку после отпуска, который завершится 24 января.
Напомним, что 28 декабря губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть покидает свой пост. Врио главы города назначен Олег Клемешов, который раньше занимал пост вице-мэра.