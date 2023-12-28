Россиянам рассказали, как хранить салаты, чтобы не провести новогодние праздники в туалете
Роспотребнадзор: Новогодние салаты рекомендуется хранить до 18 часов
Срок хранения новогодних салатов зависит от их рецептуры, однако в среднем составляет до 18 часов. Об этом сообщила эксперт Роспотребнадзора Ольга Литвинова.
Россиянам рассказали, в каких условиях и как долго можно хранить новогодние салаты. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
По её словам, любой салат — это благоприятная питательная среда для развития патогенных и условно-патогенных микроэкономических организмов, которые способны вырабатывать токсины. В связи с этим важно понимать, что салат, который хранился в неправильных условиях, может стать причиной тяжёлого пищевого отравления. При этом майонез или другие соусы ускоряют процесс разложения микробов, поэтому салаты с ними лучше хранить не более 12 часов. Кроме того, как добавила Литвинова, рекомендуется не оставлять на столе заправленные салаты на всю ночь — их лучше спрятать в холодильник.
"Для снижения калорийности пользуйтесь для заправки соком лимона или йогуртом. Помните, что даже диетический продукт при неумеренном употреблении может привести к набору веса", — резюмировала эксперт в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".
Ранее опрос показал, что из традиционных новогодних блюд россиянам больше всего надоел салат оливье. Ещё 13% респондентов назвали крабовый салат, 7% — селёдку под шубой, по 6% — курицу с картофелем и бутерброды со шпротами.
Shutterstock