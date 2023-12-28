Россиянам рассказали, как хранить салаты, чтобы не провести новогодние праздники в туалете

По её словам, любой салат — это благоприятная питательная среда для развития патогенных и условно-патогенных микроэкономических организмов, которые способны вырабатывать токсины. В связи с этим важно понимать, что салат, который хранился в неправильных условиях, может стать причиной тяжёлого пищевого отравления. При этом майонез или другие соусы ускоряют процесс разложения микробов, поэтому салаты с ними лучше хранить не более 12 часов. Кроме того, как добавила Литвинова, рекомендуется не оставлять на столе заправленные салаты на всю ночь — их лучше спрятать в холодильник.