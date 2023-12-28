Российская шахматистка стала чемпионкой мира

Российская шахматистка Анастасия Боднарук завоевала золото на чемпионате мира по рапиду. Соревнования проходили в Самарканде (Узбекистан).

По итогам 11 туров россиянка, Хампи Конеру из Индии и китаянка Лэй Тинцзе набрали по 8,5 очка. Боднарук и Конеру благодаря лучшим показателям получили право определить победительницу на тай-брейке, где россиянка оказалась сильнее.

"Наша спортсменка лидировала большую часть дистанции и в невероятно нервном дополнительном матче с опытной Хампи Конеру смогла оправиться после поражения, отыграться и затем победить. Это выдающееся достижение и высокая награда на одном из самых престижных турниров, который собирает всех шахматных звёзд", — подчеркнул президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

Боднарук 31 год. Она чемпионка России по рапиду (2023-й) и блицу (2019-й), победительница командного чемпионата Европы в составе женской сборной России (2015-й).

Чемпионат мира по рапиду и блицу проходит в Самарканде с 26 по 30 декабря. Общий призовой фонд турнира составляет 600 тысяч долларов. У мужчин в рапиде победил 33-летний норвежец —16-й чемпион мира в классических шахматах Магнус Карлсен (10 очков). Для него это уже пятая подобная награда. Второе место занял 28-летний уроженец Санкт-Петербурга Владимир Федосеев, ныне представляющий Словению (9,5), а третье — китаец Юй Янъи (9). Лучшим среди россиян стал 17-летний Володар Мурзин, занявший пятое место. Двукратный экс-претендент на мировую шахматную корону Ян Непомнящий финишировал 34-м.