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28 декабря, 16:44

"Такого ещё не было в истории": В Европе начали искусственно разрушать спрос на газ

Миллер: В Европе впервые в истории искусственно разрушают спрос на газ

В Европе впервые в истории искусственно разрушают спрос на газ, что приводит к "деиндустриализации" в некоторых странах. Об этом заявил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.

"Там впервые в истории мировой энергетики идёт искусственное разрушение спроса на газ. <...> Такого ещё не было никогда. Во многих европейских странах это фактически уже привело к деиндустриализации", — сказал он в ходе совещания, посвящённого предварительным итогам года.

В связи с этим, как подчеркнул Миллер, Россия ориентируется на развитие сотрудничества со странами, которые заинтересованы в надёжном энергоснабжении. В частности, отечественный холдинг нарастил поставки в Китай.

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Ранее Миллер сообщил о рекордных поставках газа, в том числе в КНР. Кроме того, "Газпром" поставляет топливо в Узбекистан на максимуме от технически возможного объёма прокачки по газопроводу "Средняя Азия – Центр".

Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова
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