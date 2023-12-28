"Такого ещё не было в истории": В Европе начали искусственно разрушать спрос на газ

В Европе впервые в истории искусственно разрушают спрос на газ, что приводит к "деиндустриализации" в некоторых странах. Об этом заявил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.

"Там впервые в истории мировой энергетики идёт искусственное разрушение спроса на газ. <...> Такого ещё не было никогда. Во многих европейских странах это фактически уже привело к деиндустриализации", — сказал он в ходе совещания, посвящённого предварительным итогам года.

В связи с этим, как подчеркнул Миллер, Россия ориентируется на развитие сотрудничества со странами, которые заинтересованы в надёжном энергоснабжении. В частности, отечественный холдинг нарастил поставки в Китай.