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28 декабря, 17:39

В Сочи водитель каршеринга уснул за рулём и протаранил вход в супермаркет

В Сочи водитель каршеринга уснул за рулём и протаранил вход в супермаркет "Пятёрочка". Подробности инцидента сообщает SHOT.

Водитель каршеринга протаранил магазин в Сочи. Видео © Telegram / "Сочи № 1"

Всё случилось в микрорайоне Вардане. По данным телеграм-канала, за рулём каршеринговой "киа" BelkaCar находился 41-летний житель Волгоградской области. Он заснул и на полной скорости влетел в магазин, снеся металлические двери. Известно, что в момент аварии водитель был трезв. В настоящее время в обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Последствия тарана супермаркета в Сочи. Фото © Telegram / ЧП Сочи

Последствия тарана супермаркета в Сочи. Фото © Telegram / ЧП Сочи

Ранее Лайф сообщал, что легковушка на полной скорости протаранила автобус в Рыбинске. От сильного удара машина застряла в раскуроченных дверях общественного транспорта. В результате ДТП пострадало четыре человека.

На юго-востоке Москвы машина медслужбы насмерть сбила женщину
На юго-востоке Москвы машина медслужбы насмерть сбила женщину
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Кадр из видео Telegram / "Сочи № 1"

Наталья Исакова
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