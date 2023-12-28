В Сочи водитель каршеринга уснул за рулём и протаранил вход в супермаркет
В Сочи водитель каршеринга уснул за рулём и протаранил вход в супермаркет "Пятёрочка". Подробности инцидента сообщает SHOT.
Водитель каршеринга протаранил магазин в Сочи. Видео © Telegram / "Сочи № 1"
Всё случилось в микрорайоне Вардане. По данным телеграм-канала, за рулём каршеринговой "киа" BelkaCar находился 41-летний житель Волгоградской области. Он заснул и на полной скорости влетел в магазин, снеся металлические двери. Известно, что в момент аварии водитель был трезв. В настоящее время в обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники правоохранительных органов.
Последствия тарана супермаркета в Сочи. Фото © Telegram / ЧП Сочи
Ранее Лайф сообщал, что легковушка на полной скорости протаранила автобус в Рыбинске. От сильного удара машина застряла в раскуроченных дверях общественного транспорта. В результате ДТП пострадало четыре человека.
Кадр из видео Telegram / "Сочи № 1"