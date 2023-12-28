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28 декабря, 17:41

В работе Telegram произошёл массовый сбой

В работе мессенджера Telegram вечером четверга, 28 декабря, произошёл массовый сбой. Пользователи жалуются на проблемы с загрузкой файлов и отправкой сообщений.

По данным сервиса Downdetector, Telegram стал работать с перебоями около 20:00 мск. На 20:06 зафиксировано 204 отчёта о неполадках. Как сообщает "Сбой.рф", всего о неполадках сообщили около трёх тысяч пользователей. При этом чаще всего со сложностями сталкивались москвичи —46% обращений.

Масштабный сбой произошёл в работе соцсети X
Масштабный сбой произошёл в работе соцсети X

Ранее масштабный сбой в работе Telegram произошёл вечером 30 ноября. Тогда большинство пользователей жаловались на проблемы с соединением.

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Shutterstock

Никита Осипов
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