В работе Telegram произошёл массовый сбой

По данным сервиса Downdetector, Telegram стал работать с перебоями около 20:00 мск. На 20:06 зафиксировано 204 отчёта о неполадках. Как сообщает "Сбой.рф", всего о неполадках сообщили около трёх тысяч пользователей. При этом чаще всего со сложностями сталкивались москвичи —46% обращений.