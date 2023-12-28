Россиянам объяснили причину щедрой распродажи новогодних туров в Турцию

Туристические операторы проводят распродажу новогодних путёвок, предлагая туры в Анталью для двоих человек за 60–70 тысяч рублей. Эксперт по туризму Александр Бандурин объяснил причину такого неожиданного аттракциона щедрости.

Как отметил специалист, в Турции наблюдается спад туристического спроса из-за зимы. Низкая загрузка гостиниц заставляет местные власти предпринимать активные действия, включая различные акции и скидки. Всё это делается, чтобы попросту избежать простоя отелей.

"Гостиница должна работать в любом случае. Даже если пустая гостиница, у вас унитазы и кухня не работают, потом это тяжело восстановить. Причины две — они хотят хотя бы немного повысить посещаемость, а второе, это государственная какая-то программа", — сказал Бандурин в беседе с "Царьградом".

При этом есть минусы. Так, эксперт предупредил, что даже за такую цену путешественникам придётся выбирать отели в черте города, а не у моря. Кроме того, системы "всё включено", скорее всего, в них не будет, а погода зимой в Турции весьма прохладная.