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Турагент раскрыл россиянам лайфхаки, как сэкономить на новогоднем путешествии

Турагент Гажиенко: Чтобы сэкономить на новогодней поездке, сместите даты вылета

27 декабря, 07:23
Турагент раскрыл россиянам лайфхаки, как сэкономить на новогоднем путешествии. Обложка © Freepik / teksomolika

Турагент раскрыл россиянам лайфхаки, как сэкономить на новогоднем путешествии. Обложка © Freepik / teksomolika

Конечно, новогодний отдых изначально назвать бюджетным сложно, потому что любая авиакомпания мира, любые отели поднимают цены на этот период в два раза. Всё из-за колоссального спроса. Однако найти бюджетные направления на каникулы всё же можно. Как это сделать, Лайфу рассказал турагент, бизнес-тренер Тариел Гажиенко.

"Первый совет, если мы говорим о бюджетном новогоднем отдыхе, — попробовать сместить даты вылета. Если вы отправитесь в путешествие, например, 24–25 декабря или 5–6 января и захватите либо начало, либо конец каникул, то цены будут в полтора раза ниже, чем если вы вылетаете 28 или 30 декабря", посоветовал эксперт.

Какие же направления могут выбрать россияне для отдыха на Новый год, чтобы не переплачивать?

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"Непляжные" страны

Из "непляжных" стран Гажиенко советует обратить внимание прежде всего на Армению и Казахстан. Но будьте готовы, что это будет в большей степени экскурсионный отдых: посмотреть что-то новое, насладиться культурой, кухней и просто провести хорошо время.

Из более неожиданных направлений — Иран. Авиаперелёт из Москвы до Тегерана и обратно обойдётся в сравнительно небольшие деньги, в самом Иране тоже всё очень бюджетно. Проезд в метро — около пяти рублей, поездка на такси по городу — рублей 30–50, обед на двоих — 300–400 рублей, билеты в музеи — 100–200 рублей. Очень популярен маршрут по так называемому золотому кольцу Ирана: Тегеран – Кашан – Исфахан – Шираз – Йезд.

"Можно преодолеть часть маршрута на местных авиарейсах — самолёты летают из города в город, как маршрутки. А можно 300–400 км между точками на карте преодолеть на VIP-автобусах или на поездах. А ещё можно добраться до Персидского залива, тогда будет вам не только экскурсионный отдых, но и отдых на море", — советует турагент.

Если в Иран ехать боязно, то есть вариант поближе — Узбекистан. Там похожая атмосфера, но всё более понятное и привычное. Здесь обязательны для посещения Самарканд, Бухара, Хива, Ташкент.

Пляжные, но без шика

К таковым относится прежде всего Египет — самый бюджетный из популярных направлений. Недельный тур на двоих обойдётся в 140–150 тысяч рублей. Но нужно понимать, что погода на новогодние праздники там устроит не всех: жары не будет, хотя купаться можно.

Также недорогим может получиться, как бы странно это ни звучало, путешествие в Объединённые Арабские Эмираты: всё потому, что туда летает очень много рейсов и в стране много отелей от двух звёзд за вполне подъёмные деньги. Цены начинаются от 180 тысяч за двоих.

Пляжные страны в пиковый сезон

Среди пляжных стран, где в Новый год — самый пик сезона, тёплое море, шикарная температура, наименее дорогим направлением можно назвать Шри-Ланку. На втором месте Таиланд, на третьем — Индия, штат Гоа. Во все эти страны есть как прямые рейсы нашего национального перевозчика, так и рейсы с пересадками. Если выбрать второй вариант, то можно также подобрать более-менее бюджетные варианты.

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Кстати, ранее в Ассоциации туроператоров России назвали ОАЭ самым популярным новогодним туристическим направлением в этом году. Страна обогнала даже Турцию, традиционно занимавшую первую строчку топа.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
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