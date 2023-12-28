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28 декабря, 18:31

"Взять авралом": Экс-министр труда рассказал, в чём Россия опережает мир

Экс-министр Калашников: Новогодние каникулы снижают показатели экономики

В январе из-за длинных новогодних каникул существенно снижаются экономические показатели, заявил бывший министр труда (1998–2000), экономист Сергей Калашников. Однако по эффективности труда Россия лидирует на фоне других стран.

"И по дисциплине, и по производительности труда мы, конечно, не впереди планеты всей. Есть другие нации, которые в этом отношении более жёсткие, например те же немцы, китайцы или японцы. В то же время по эффективности труда, когда нужно что-то взять авралом, Россия, безусловно, по средним показателям выбивается вперёд", — сказал Калашников в беседе с НСН.

В ближайшие новогодние праздники россияне будут отдыхать в течение десяти дней — с 30 декабря по 8 января. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что для граждан страны предстоящие каникулы — хорошая возможность набраться сил, однако Правительство должно работать без выходных. В связи с этим он поручил коллегам оперативно решать все возникающие вопросы и в целом контролировать ситуацию по их направлениям.

В Кремле рассказали, будет ли отдыхать Путин на новогодних каникулах
В Кремле рассказали, будет ли отдыхать Путин на новогодних каникулах
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Freepik / balashmirzabey

Наталья Исакова
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