"Взять авралом": Экс-министр труда рассказал, в чём Россия опережает мир

"И по дисциплине, и по производительности труда мы, конечно, не впереди планеты всей. Есть другие нации, которые в этом отношении более жёсткие, например те же немцы, китайцы или японцы. В то же время по эффективности труда, когда нужно что-то взять авралом, Россия, безусловно, по средним показателям выбивается вперёд", — сказал Калашников в беседе с НСН.