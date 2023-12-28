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28 декабря, 18:50

Киев принудительно вывез из подконтрольной части ДНР более ста тысяч человек

Киев принудительно вывез из подконтрольной части ДНР свыше ста тысяч человек с августа прошлого года. Об этом в четверг, 28 декабря, заявило так называемое Министерство по вопросам реинтеграции Незалежной.

"Обязательная эвакуация населения Донецкой области (часть Донецкой Народной Республики, подконтрольная киевскому режиму. — Прим. Лайфа) началась в августе 2022 года. С этого времени в её пределах в безопасные регионы переместились свыше ста тысяч граждан", — отметили в ведомстве.

В министерстве указали, что среди них свыше 13,2 тысячи детей и более 4,8 тысячи маломобильных людей. Там добавили, что жителей вывозят в Житомирскую область, что на северо-западе страны — в регионе эвакуированные располагаются в бесплатных приютах.

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Ранее Лайф сообщал, что Украина вывезла жителей из приграничной зоны в Сумской области. Было полностью эвакуировано население 19 поселений.

Обложка ©

Getty Images / John Moore

Никита Осипов
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