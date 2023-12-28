На Украине выдача водительских прав в десятки раз подорожает c 1 января
На Украине с 1 января 2024 года в десятки раз подорожают услуги по выдаче водительских удостоверений, сдаче экзаменов и регистрации автомобилей, следует из постановления, опубликованного на сайте правительства страны.
Согласно документу, выдача водительских прав подорожает с 26 гривен (порядка 70 центов) до 230 гривен (около шести долларов), принятие теоретического экзамена — с 13 гривен (около 25 центов) до 250 (чуть больше шести долларов), цена за практический экзамен вырастет с 13 гривен (порядка 25 центов) до 420 (примерно 11 долларов), регистрация, перерегистрация транспортных средств с присвоением номеров и снятие с учёта подорожает до 350 (чуть больше девяти долларов).
Ранее Лайф сообщал, что в России планируют увеличить срок действия водительских прав с 10 до 20 лет. Скорее всего, эта норма начнёт действовать лишь с 2025 года. По нашим данным, сейчас все нюансы и сама идея согласовываются с руководством ГИБДД.
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