На Украине выдача водительских прав в десятки раз подорожает c 1 января

На Украине с 1 января 2024 года в десятки раз подорожают услуги по выдаче водительских удостоверений, сдаче экзаменов и регистрации автомобилей, следует из постановления, опубликованного на сайте правительства страны.

Согласно документу, выдача водительских прав подорожает с 26 гривен (порядка 70 центов) до 230 гривен (около шести долларов), принятие теоретического экзамена — с 13 гривен (около 25 центов) до 250 (чуть больше шести долларов), цена за практический экзамен вырастет с 13 гривен (порядка 25 центов) до 420 (примерно 11 долларов), регистрация, перерегистрация транспортных средств с присвоением номеров и снятие с учёта подорожает до 350 (чуть больше девяти долларов).