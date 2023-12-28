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28 декабря, 19:15

СМИ сообщили о гибели заложницы ХАМАС с американским гражданством

Times of Israel: В плену ХАМАС погибла американская заложница Джудит Вайнштейн

Американка Джудит Вайнштейн, попавшая в плен движения ХАМАС, погибла 7 октября. Как сообщает издание Times of Israel со ссылкой на власти кибуца в Израиле, её тело продолжает оставаться в секторе Газа.

"Джудит Вайнштейн погибла во время террористического нападения ХАМАС 7 октября, её тело удерживается в Газе", — сказано в сообщении.

По данным израильской волонтёрской организации, американка проживала в израильском кибуце Нир-Оз вместе с супругом, 73-летним Гади Хаггаи, который также являлся гражданином США. Он скончался в результате ранения, полученного 7 октября.

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Ранее военные ЦАХАЛ нашли в подземном тоннеле ХАМАС в секторе Газа тела пяти заложников. Они были доставлены в Израиль для захоронения. Сеть тоннелей располагалась на двух уровнях и использовалась для скрытого перемещения солдат палестинского движения.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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