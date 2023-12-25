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24 декабря, 21:05

Израильская армия заявила об обнаружении пяти мёртвых заложников в туннеле ХАМАС

Военные ЦАХАЛ нашли в подземном тоннеле ХАМАС в секторе Газа тела пяти заложников. Они были доставлены в Израиль для захоронения. Об этом сообщила пресс-служба армии еврейского государства.

По данным обследовавших пути сообщения бойцов, сеть тоннелей располагалась на двух уровнях и использовалась для скрытого перемещения солдат палестинского движения. На глубине десятков метров были обнаружены цеха для производства оружия, резиденция одного из командиров группировки и укрытия.

"В рамках централизованных усилий разведки солдаты обнаружили и извлекли тела пяти заложников, похищенных 7 октября, и доставили их в Израиль для погребения", — подчеркнули в ЦАХАЛ.

ЦАХАЛ сообщила об обнаружении крупнейшей системы тоннелей ХАМАС
ЦАХАЛ сообщила об обнаружении крупнейшей системы тоннелей ХАМАС

А ранее представитель ХАМАС заявил о гибели пяти заложников в результате авиаудара со стороны израильской армии. А до этого военнослужащие еврейского государства отчитывались о подрыве тоннелей в Газе и начале затопления ряда подземных укрытий палестинцев.

Обложка ©

Flickr / Israel Defense Forces

Илья Пушкарев
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