Израильская армия заявила об обнаружении пяти мёртвых заложников в туннеле ХАМАС

Военные ЦАХАЛ нашли в подземном тоннеле ХАМАС в секторе Газа тела пяти заложников. Они были доставлены в Израиль для захоронения. Об этом сообщила пресс-служба армии еврейского государства.

По данным обследовавших пути сообщения бойцов, сеть тоннелей располагалась на двух уровнях и использовалась для скрытого перемещения солдат палестинского движения. На глубине десятков метров были обнаружены цеха для производства оружия, резиденция одного из командиров группировки и укрытия.