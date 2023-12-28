Авиакомпания "Победа" в следующем году увеличит парк самолётов

Борт поступит в распоряжение чартерной авиакомпании Royal Flight, которая прекратила полёты на фоне санкций в 2022 году. В прошлом году у перевозчика было 13 боингов, 11 из которых были задержаны по требованиям зарубежных лизингодателей. Сейчас эти судна находятся в аэропортах Турции и Египта, два оставшихся — в Шереметьево.