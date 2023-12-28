Авиакомпания "Победа" в следующем году увеличит парк самолётов
РБК: "Победа" в 2024 году получит один Boeing, парк самолётов вырастет до 42
Boeing 737-800 © Getty Images / motive56
Российская авиакомпания "Победа" увеличит парк самолётов. Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании, в следующем году "Победа" получит самолёт Boeing 737-800.
Борт поступит в распоряжение чартерной авиакомпании Royal Flight, которая прекратила полёты на фоне санкций в 2022 году. В прошлом году у перевозчика было 13 боингов, 11 из которых были задержаны по требованиям зарубежных лизингодателей. Сейчас эти судна находятся в аэропортах Турции и Египта, два оставшихся — в Шереметьево.
Таким образом, парк перевозчика вырастет до 42 воздушных судов. Предполагается, что Boeing 737-800 начнёт летать в середине следующего года.
Ранее компания "Аэрофлот" завершила урегулирование с рядом групп лизингодателей по 28 воздушным судам. Согласно договорённостям, лизингодатели прекратили требования к российским сторонам относительно воздушных судов по страховым полисам, которые были выданы российскими страховыми компаниями.