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28 декабря, 19:47

Авиакомпания "Победа" в следующем году увеличит парк самолётов

РБК: "Победа" в 2024 году получит один Boeing, парк самолётов вырастет до 42

Boeing 737-800 © Getty Images / motive56

Boeing 737-800 © Getty Images / motive56

Российская авиакомпания "Победа" увеличит парк самолётов. Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании, в следующем году "Победа" получит самолёт Boeing 737-800.

Борт поступит в распоряжение чартерной авиакомпании Royal Flight, которая прекратила полёты на фоне санкций в 2022 году. В прошлом году у перевозчика было 13 боингов, 11 из которых были задержаны по требованиям зарубежных лизингодателей. Сейчас эти судна находятся в аэропортах Турции и Египта, два оставшихся — в Шереметьево.

Таким образом, парк перевозчика вырастет до 42 воздушных судов. Предполагается, что Boeing 737-800 начнёт летать в середине следующего года.

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Ранее компания "Аэрофлот" завершила урегулирование с рядом групп лизингодателей по 28 воздушным судам. Согласно договорённостям, лизингодатели прекратили требования к российским сторонам относительно воздушных судов по страховым полисам, которые были выданы российскими страховыми компаниями.

Оксана Попова
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