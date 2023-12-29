Такая традиция: Выяснилось, повторяют ли россияне за Женей Лукашиным и ходят ли 31 декабря в баню

Парение в бане является одним и самых популярных видов отдыха у россиян, а традицию сходить в неё 31 декабря зародил ещё почти 50 лет назад Женя Лукашин из популярной советской комедии "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Как показал опрос, оказавшийся в распоряжении Лайфа, этот год не стал исключением: люди с энтузиазмом бронируют бани и сауны, а спрос на них в декабре значительно вырос.

Согласно данным опроса, в декабре этого года в бани и сауны сходили на 50% больше россиян, чем в прошлом. Помимо этого, аналитики узнали, в каком российском регионе больше всего выросло любителей банного отдыха. Так, рекордсменом стал Ростов-на-Дону, где этот показатель дал прирост в 101%.

На втором и третьем месте оказались столицы Башкирии и Татарстана с почти равными цифрами — в Казани +96%, а в Уфе +93%. Как сообщают аналитики "Авито.Услуг", количество предложений от владельцев саун и бань в России тоже выросло чуть больше чем на треть (+35%).

Также стало известно, во сколько в среднем обошлась эта затея россиянам в уходящем году. В исследовании указано, что стоимость одного визита начинается от 1000 рублей. Она может расти в зависимости от разных факторов, среди которых размер и локации бани и разнообразие оказанных услуг.