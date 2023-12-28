Госдолг рвущейся в ЕС Молдавии достиг исторического максимума

Госдолг Молдавии к концу этого года увеличился на 0,3%, достигнув 5,8 миллиарда долларов. Об этом пишет портал Bani.md, ссылаясь на Минфин республики.

"Государственный долг превысил в ноябре 101,52 миллиарда леев, зафиксировав рост на 328,1 миллиона леев (+0,3%. — Прим. Лайфа). Это новый исторический максимум", — указано в статье.

При этом внутренний госдолг увеличился на 13%, составив 2,23 миллиарда долларов. А внешний госдолг вырос на 4%, достигнув за это же время 3,57 миллиарда долларов.

На конец ноября этого года доля внутреннего долга в общем госдолге составляла 38,4%, внешнего — 61,6%. Процент общего госдолга к ВВП на конец того же месяца составлял 32,5%, тогда как в конце 2022 года он был 34,5%. В планах Минфина использовать эти показатели, чтобы сформировать план развития экономики Молдавии в 2024 году.