В ЕС пока не знают точной даты переговоров о приёме Украины и Молдавии в ЕС
Источник в ЕС: День переговоров о приёме Украины и Молдавии в Евросоюз не назван
Пока не известно, когда именно состоятся переговоры о приёме Украины и Молдавии в Евросоюз. Теоретически это может случиться в марте, если только Совет ЕС к этому моменту утвердит мандат Еврокомиссии на ведение переговоров, рассказал журналистам европейский источник на саммите ЕС.
"Для начала переговоров Совет ЕС должен утвердить мандат Еврокомиссии на их проведение. Это может произойти к марту или позднее", — уточнил источник.
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Напомним, что страны ЕС приняли решение о начале переговоров по вступлению Украины и Молдавии в союз. Статус стран-кандидатов данным государствам предоставили летом прошлого года. При этом ранее глава молдавского МИД Николай Попеску заявил, что Молдавия потратит не менее семи лет на проведение реформ, необходимых для вступления в ЕС. Что касается Украины, то Киев более оптимистично настроен в этом вопросе. Так, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность в том, что Украина рано или поздно войдёт в ЕС и ради этого Киев готов "попрыгать и сплясать", если потребуется.
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