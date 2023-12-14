В ЕС пока не знают точной даты переговоров о приёме Украины и Молдавии в ЕС

Пока не известно, когда именно состоятся переговоры о приёме Украины и Молдавии в Евросоюз. Теоретически это может случиться в марте, если только Совет ЕС к этому моменту утвердит мандат Еврокомиссии на ведение переговоров, рассказал журналистам европейский источник на саммите ЕС.