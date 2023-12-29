Семья, патриотизм и религия: Россияне назвали главные традиционные ценности

Для россиян традиционными ценностями являются семья, патриотизм, гуманность, национальная культура и религия. К таким выводам пришли во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) после проведения опроса, результаты которого опубликованы на сайте организации.

"Традиционные российские ценности по мнению наших сограждан: семья (34%), патриотизм (23%), гуманность (17%), национальная культура и религия (16%)", — указано в исследовании.

По мнению 77% россиян, необходимо сохранять традиционные семейные ценности, культуру материнства и отцовства, поддерживать многодетность. А вот около 16% респондентов убеждены, что за традиционные ценности держаться не нужно, так как они якобы меняются со временем.

При этом 65% опрошенных полагают, что нужно следовать традиционным духовным принципам, даже если они противоречат современной реальности. Те, кто младше 25 лет, в 53% случаев не хотят следовать традиционным духовным принципам. Кроме того, находящиеся в возрастном диапазоне от 25 до 34 лет, пребывают в "переходной фазе" между традициями и современностью (49 на 40%).

Россияне старше 35 лет, считают, что традиционное приоритетнее, чем современное. Причём, в диапазоне от 35 до 44 лет такого мнения придерживается 63%, от 45 до 59 лет — 74%, а старше 60 лет — 72%.