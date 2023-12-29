Мурашко перед Новым годом дал россиянам советы, как не испортить праздник

Скоро наступают новогодние праздники, во время которых есть риск чем-нибудь заразиться и испортить их. Как этого не допустить, рассказал журналистам глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Носите маску в период подъёма заболеваемости. При подготовке к празднику, стоя в очередях в супермаркете или на пункте выдачи заказов, есть шанс заразиться респираторной инфекцией. Не стоит так рисковать, ведь это потенциально испорченный праздник", — подчеркнул министр.

Помимо того, он подчеркнул, что маску нужно менять каждый час и надевать её, как только человек почувствует первые признаки острого респираторного заболевания. Также глава Минздрава РФ напомнил о необходимости соблюдать правила личной гигиены, такие как мытьё рук. По его словам, это помогает уменьшить риск передачи патогенов, которые могут находиться на поверхностях.