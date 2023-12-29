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28 декабря, 22:22

Мурашко перед Новым годом дал россиянам советы, как не испортить праздник

Мурашко посоветовал носить маски в период подъёма заболеваемости ОРВИ

Глава Минздрава России Михаил Мурашко. Обложка © t.me / Минздрав России

Глава Минздрава России Михаил Мурашко. Обложка © t.me / Минздрав России

Скоро наступают новогодние праздники, во время которых есть риск чем-нибудь заразиться и испортить их. Как этого не допустить, рассказал журналистам глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Носите маску в период подъёма заболеваемости. При подготовке к празднику, стоя в очередях в супермаркете или на пункте выдачи заказов, есть шанс заразиться респираторной инфекцией. Не стоит так рисковать, ведь это потенциально испорченный праздник", — подчеркнул министр.

Помимо того, он подчеркнул, что маску нужно менять каждый час и надевать её, как только человек почувствует первые признаки острого респираторного заболевания. Также глава Минздрава РФ напомнил о необходимости соблюдать правила личной гигиены, такие как мытьё рук. По его словам, это помогает уменьшить риск передачи патогенов, которые могут находиться на поверхностях.

В Петербурге с 20 декабря вводится масочный режим на массовых мероприятиях
В Петербурге с 20 декабря вводится масочный режим на массовых мероприятиях

Ранее терапевт предупредила россиян, что в стране ожидается ещё две волны заболеваемости гриппом и ОРВИ. По словам специалиста, всплеск простудных заболеваний пойдёт на спад во время новогодних праздников за счёт того, что люди будут меньше общаться и передавать друг другу вирусы. Однако ОРВИ и грипп могут снова нахлынуть уже после длинных выходных.

Алексей Соловьёв
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