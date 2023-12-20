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20 декабря, 12:30

В Петербурге с 20 декабря вводится масочный режим на массовых мероприятиях

В Санкт-Петербурге с 20 декабря вводится масочный режим при проведении массовых мероприятий, соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач Северной столицы Наталия Башкетова. Оно касается работников организаций и учреждений.

"Руководителям всех организаций и учреждений независимо от форм собственности при организации и проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий обеспечить: использование работниками организаций и учреждений средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок)", — говорится в документе.

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Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России не планируется введение масочного режима в период новогодних праздников. А глава ведомства Анна Попова призвала не забывать о мерах личной профилактики. При этом пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не планируют вводить масочный режим на фоне сезона простуд.

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ТАСС / Александр Демьянчук

Матвей Константинов
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