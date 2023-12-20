В Петербурге с 20 декабря вводится масочный режим на массовых мероприятиях

В Санкт-Петербурге с 20 декабря вводится масочный режим при проведении массовых мероприятий, соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач Северной столицы Наталия Башкетова. Оно касается работников организаций и учреждений.

"Руководителям всех организаций и учреждений независимо от форм собственности при организации и проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий обеспечить: использование работниками организаций и учреждений средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок)", — говорится в документе.