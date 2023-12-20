Песков: В Кремле не планируют вводить масочный режим на фоне сезона простуд

В Кремле не планируют вводить масочный режим на фоне сезона простуд, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, специалисты не давали соответствующих рекомендаций.

"А что касается президента [Владимира Путина], что самое главное для нас, для обеспечения его безопасности, в том числе эпидемиологической, делается всё, что необходимо", — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что к сезонному подъёму заболеваемости не нужно относиться как к неожиданности. Он напомнил, что ещё до пандемии ковида "мы с вами всю зиму болели простудами, гриппом" и после тех событий "продолжаем болеть — и дальше будем болеть".

"Давайте не относиться к этому как к неожиданному снегу в декабре", — сказал Песков.