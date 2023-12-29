Богато витаминами: Хирург назвал самое полезное мясо, которое можно есть каждый день
Хирург Умнов: Курятина — это самый полезный для здоровья вид мяса
Самое полезное для человеческого здоровья мясо — куриное. Как рассказал NEWS.ru хирург Александр Умнов, его можно есть каждый день. По словам медика, курятина богата витаминами A, B, C, H, калием, магнием, цинком, железом, а также фосфором.
"Это самый полезный вид мяса, его можно есть каждый день. Лучше отдать предпочтение такому варианту: куриная грудка с креветками. Ведь микроэлементов и витаминов больше в куриной грудке, а макроэлементов — в креветке. Таким образом можно восполнить баланс натрия, калия, фосфора, серы, жирных кислот в организме", — пояснил Умнов.
Ранее Лайф писал, что курятина входит во многие диеты, её можно есть даже при повышенном холестерине. А куриный жир считается самым легкоплавким.
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