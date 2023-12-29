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28 декабря, 23:06

Богато витаминами: Хирург назвал самое полезное мясо, которое можно есть каждый день

Хирург Умнов: Курятина — это самый полезный для здоровья вид мяса

Самое полезное для человеческого здоровья мясо — куриное. Как рассказал NEWS.ru хирург Александр Умнов, его можно есть каждый день. По словам медика, курятина богата витаминами A, B, C, H, калием, магнием, цинком, железом, а также фосфором.

"Это самый полезный вид мяса, его можно есть каждый день. Лучше отдать предпочтение такому варианту: куриная грудка с креветками. Ведь микроэлементов и витаминов больше в куриной грудке, а макроэлементов — в креветке. Таким образом можно восполнить баланс натрия, калия, фосфора, серы, жирных кислот в организме", — пояснил Умнов.
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Ранее Лайф писал, что курятина входит во многие диеты, её можно есть даже при повышенном холестерине. А куриный жир считается самым легкоплавким.

Обложка ©

Getty Images / LauriPatterson

Анатолий Симоненко
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