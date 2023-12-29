Психолог посоветовала не загружать детей учёбой в новогодние каникулы

На каникулах не стоит заставлять детей учиться. Наоборот, нужно позволить им потратить это время на развлечения. Об этом РИА "ФедералПресс" рассказала психолог Наталья Наумова.

"В зимние каникулы детей не рекомендуется нагружать заданиями. Всё же лучше детей развлечь", — посоветовала Наумова.

Она пояснила, что зимой нервная система и без того переутомлена из-за нехватки солнечного света. Детей можно сводить в музей, в парк, позволить им встретиться с друзьями. Лучше, чтобы они побольше бывали на свежем воздухе.