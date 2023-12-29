Позвольте себе отдохнуть: Психолог рассказала, как с пользой провести новогодние праздники
Психолог Наумова: В новогодние праздники нужно позволить себе отдохнуть
На длительных выходных после празднования Нового года необходимо правильно расслабляться, чтобы не чувствовать, что время тратится впустую. Как рассказала РИА "ФедералПресс" психолог Наталья Наумова, одним людям нужно вести активный образ жизни, а другим подойдёт просмотр фильмов, лёжа на диване.
"Если люди работали интеллектуально, то им важно в выходные подвигаться, если же люди работали физически, то им необходимо полежать, почитать, подумать. Но бывает по-разному. Важно ориентироваться прежде всего на себя, какая активность необходима", — подсказала Наумова.
По её словам, чтобы устроить себе праздник, нужно уметь слышать себя. Главный ориентир — не делать то, что в настоящий момент в тягость.
Ранее глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко посоветовал носить маски в новогодние праздники, чтобы не испортить себе отдых. Их нужно менять каждый час и надевать, как только человек почувствует первые признаки острого респираторного заболевания.
Getty Images / CoffeeAndMilk