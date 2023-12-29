Сомнолог объяснил, как отоспаться впрок на праздниках и не сбить весь режим

У всех, кто мечтает наконец выспаться в праздники после рабочих дней, получится спать по максимуму только первые несколько дней. Об этом в беседе с РИА "ФедералПресс" предупредил сомнолог Роман Бузунов.

"Отоспаться впрок невозможно. Если накопился дефицит сна, то день-два можно отсыпаться, но максимум к третьему дню больше спать не получится", — пояснил Бузунов.

Он предупредил, что на третий день вместо длительного сна получится только дольше валяться в постели, но это чревато бессонницей в дальнейшем. В итоге человек начинает позже ложиться и позже вставать — и к наступлению рабочих дней режим смещается на несколько часов.

Всё это может в дальнейшем привести к хронической бессоннице. Ситуацию могут усугубить алкоголь, кофеин и отсутствие физической активности, поэтому важно почаще бывать на свежем воздухе, ведь сидение дома нарушает циркадные ритмы.

Кроме того, ко 2–3 января нужно возвращаться в привычный график и вставать не позже чем на два часа в сравнении с обычными рабочими днями. Либо за три дня до работы начать вставать раньше, резюмировал специалист.