Сомнолог объяснил, как отоспаться впрок на праздниках и не сбить весь режим
Сомнолог Бузунов: Чтобы не сбить режим сна, нужно почаще гулять и поменьше пить
У всех, кто мечтает наконец выспаться в праздники после рабочих дней, получится спать по максимуму только первые несколько дней. Об этом в беседе с РИА "ФедералПресс" предупредил сомнолог Роман Бузунов.
"Отоспаться впрок невозможно. Если накопился дефицит сна, то день-два можно отсыпаться, но максимум к третьему дню больше спать не получится", — пояснил Бузунов.
Он предупредил, что на третий день вместо длительного сна получится только дольше валяться в постели, но это чревато бессонницей в дальнейшем. В итоге человек начинает позже ложиться и позже вставать — и к наступлению рабочих дней режим смещается на несколько часов.
Всё это может в дальнейшем привести к хронической бессоннице. Ситуацию могут усугубить алкоголь, кофеин и отсутствие физической активности, поэтому важно почаще бывать на свежем воздухе, ведь сидение дома нарушает циркадные ритмы.
Кроме того, ко 2–3 января нужно возвращаться в привычный график и вставать не позже чем на два часа в сравнении с обычными рабочими днями. Либо за три дня до работы начать вставать раньше, резюмировал специалист.
Ранее Лайф писал, что долгий сон может быть не только благом, но и поводом задуматься о состоянии здоровья. Повышенная потребность во сне может указывать на развитие сердечно-сосудистых, воспалительных заболеваний или сахарного диабета второго типа.
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