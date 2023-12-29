Коричневая рвота с кровью: Врач предупредил о риске разрыва пищевода после бурного застолья

Если после обильного приёма пищи за новогодним столом вы чувствуете тяжесть и распирание в желудке, нужно сократить порции и пить тёплые напитки, посоветовал kp.ru врач-гастроэнтеролог Алексей Парамонов.

"В продолжение застолья нужно поменьше есть и небольшими порциями пить тёплые напитки. Это могут быть морс, негазированная минералка, вода с лимоном. Если вы в состоянии — ходите. В идеале выйти на улицу и пройтись по свежему воздуху. Но можно и просто по квартире, это тоже помогает. Движение тела рефлекторно заставляет двигаться желудок", — пояснил Парамонов.

Можно также принимать лекарства из группы прокинетиков, которые заставляют желудок двигаться. Что касается ферментов, к их помощи также можно прибегнуть, но есть нюанс: такие препараты пьют до застолья, а не во время него.

По эффективности эксперты выделяют современные микрогранулированные ферментные препараты. В каждой такой капсуле содержится множество микротаблеток, устойчивых к желудочному соку. Такие лекарства хорошо перевариваются в желудке, не достигая кишечника.

Если мучает изжога, нужно принимать препараты из группы антацидов. Они бывают в виде таблеток либо белых жидкостей и химически нейтрализуют кислоту в желудке. Бывает, что изжога настойчива и антациды не помогают на протяжении нескольких дней. Тогда нужно обратиться к врачу, чтобы он назначил препарат из группы ингибиторов протонной помпы.

Одно из возможных последствий переедания — диарея. Это случается, когда желудок не выдерживает объёмов пищи, выделяется слишком много желчи, что вызывает расстройство. Такое может произойти и при кишечной токсикоинфекции, чему способствует поедание тортов или салатов, которые какое-то время провели в тепле. В них размножаются микробы, включая стафилококки. Если проблема умеренная, достаточно пить много жидкости, но если же рвота не даёт пить, а давление падает, нужно обратиться к врачу и ввести жидкость через вену. Из лекарств помогут спазмолитики и средства от тошноты.

Если человека тошнит, особенно после большого количества спиртного, и он видит примесь алой крови в рвотных массах, то это значит, что где-то мог произойти надрыв слизистой в месте перехода пищевода в желудок. Это опасное состояние называется синдромом Мэллори – Вейса. Для него также характерна коричневая рвота "кофейной гущей", а также чёрный и маслянистый полужидкий стул. Это значит, что нужно вызывать врача немедленно, резюмировал врач.