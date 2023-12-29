Один человек погиб при пожаре в доме на Васильевском острове в Санкт-Петербурге
Пожар на Васильевском острове в Петербурге. Обложка © LIFE
В ночь на пятницу, 29 декабря, на западе Санкт-Петербурга спасатели тушили мощный пожар, в результате которого погиб один человек. Видеозапись с места событий оказалась в распоряжении Лайфа.
Пожар на Васильевском острове в Петербурге, в результате которого погиб человек. Видео © LIFE
Возгорание произошло около часа ночи в Василеостровском районе Северной столицы. Там на шестом этаже жилого здания, расположенного на 15-я линии Васильевского острова, произошёл пожар.
Прибывшие на место огнеборцы эвакуировали жителей этого строения, однако в результате происшествия один человек скончался. Причины трагедии устанавливаются.
Ранее Лайф писал, что в Москве в жилом доме на Алтуфьевском шоссе вспыхнул пожар на 17-м этаже. В результате пожара погиб один человек.