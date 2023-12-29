Один человек погиб при пожаре в доме на Васильевском острове в Санкт-Петербурге

В ночь на пятницу, 29 декабря, на западе Санкт-Петербурга спасатели тушили мощный пожар, в результате которого погиб один человек. Видеозапись с места событий оказалась в распоряжении Лайфа.

Пожар на Васильевском острове в Петербурге, в результате которого погиб человек. Видео © LIFE

Возгорание произошло около часа ночи в Василеостровском районе Северной столицы. Там на шестом этаже жилого здания, расположенного на 15-я линии Васильевского острова, произошёл пожар.

Прибывшие на место огнеборцы эвакуировали жителей этого строения, однако в результате происшествия один человек скончался. Причины трагедии устанавливаются.