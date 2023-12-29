Зампред правительства Подмосковья высмеял наложенные на него западные санкции

Заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин подпал под западные санкции из-за поездок на Донбасс. При этом, активов в Европе у него нет и жить там он не собирался. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

"Показалось забавным (Введение санкций. — Прим.Лайф). Сама формулировка, и то, что на меня решили обратить внимание. Мне кажется, что у людей, которые эти списки составляют, у них каждый раз очень большая проблема. Это выглядит так, что кто-то звонит и говорит: "Вот дедлайн, завтра там к 12:00 должно быть готово. Подумайте, кого ещё в этот список запихнуть", — пояснил Духин.

Чиновник заявил, что принимающие решение о ведении санкций западные представители не имеют полного представления о людях и их поступках, которые они берутся судить.