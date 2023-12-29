Регион

Уведомления отключены

29 декабря, 04:36

"Ведёт открытую войну": Во Франции раскрыли, как Залужный опозорил Зеленского

Филиппо: Залужный начал открытую войну против Зеленского и обвинил его в провале

Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Обложка © President.gov.ua

Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Обложка © President.gov.ua

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уже фактически ведёт открытую войну против Владимира Зеленского. Об этом сообщил в соцсети X глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Филиппо напомнил, что Залужный во время пресс-конференции в Киеве открыто раскритиковал Зеленского и назвал контрнаступление провальным.

"Киевский режим продолжает падать! <…> Зеленский сталкивается с полным фиаско. Его главнокомандующий Залужный ведёт теперь против него открытую, жестокую и публичную войну!" — написал Филиппо.

В Раде предрекли обвал рейтинга "Зе и За" из-за скандального закона
В Раде предрекли обвал рейтинга "Зе и За" из-за скандального закона

Ранее Залужный отреагировал на новый законопроект об ужесточении мобилизации на Украине. Он опроверг заявление Владимира Зеленского о том, что военное командование запросило призвать 500 тысяч человек. В то же время Залужный подтвердил, что некая цифра, касающаяся потребностей в личном составе ВСУ на 2024 год, всё же была определена.

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Валерий Залужный
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров