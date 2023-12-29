"Ведёт открытую войну": Во Франции раскрыли, как Залужный опозорил Зеленского

Ранее Залужный отреагировал на новый законопроект об ужесточении мобилизации на Украине. Он опроверг заявление Владимира Зеленского о том, что военное командование запросило призвать 500 тысяч человек. В то же время Залужный подтвердил, что некая цифра, касающаяся потребностей в личном составе ВСУ на 2024 год, всё же была определена.