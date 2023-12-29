"Ведёт открытую войну": Во Франции раскрыли, как Залужный опозорил Зеленского
Филиппо: Залужный начал открытую войну против Зеленского и обвинил его в провале
Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Обложка © President.gov.ua
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уже фактически ведёт открытую войну против Владимира Зеленского. Об этом сообщил в соцсети X глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Филиппо напомнил, что Залужный во время пресс-конференции в Киеве открыто раскритиковал Зеленского и назвал контрнаступление провальным.
"Киевский режим продолжает падать! <…> Зеленский сталкивается с полным фиаско. Его главнокомандующий Залужный ведёт теперь против него открытую, жестокую и публичную войну!" — написал Филиппо.
Ранее Залужный отреагировал на новый законопроект об ужесточении мобилизации на Украине. Он опроверг заявление Владимира Зеленского о том, что военное командование запросило призвать 500 тысяч человек. В то же время Залужный подтвердил, что некая цифра, касающаяся потребностей в личном составе ВСУ на 2024 год, всё же была определена.