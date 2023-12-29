На Камчатке спустя три дня нашли двух мужчин, пропавших по пути в бухту Саранная
Спасатели Камчатского края искали двух мужчин, которые пару дней назад на снегоходах направились в бухту Саранная и пропали. Как пишет kp.ru со ссылкой на свои источники, они должны были объявиться ещё вчера, 28 декабря, но никто так и не прибыл.
По данным издания, после того как родные пропавших забили тревогу, спасатели предприняли меры по обнаружению потерявшихся мужчин. Около 10:30 по местному времени три спасателя ПСО КГКУ "ЦОД", заявитель и волонтёр на трёх снегоходах отправились на поиски.
В итоге туристов обнаружили в районе бухты Малая Саранная. Журналисты сообщили, что их нашли целыми и в удовлетворительном состоянии доставляют в Вилючинск.
Ранее Лайф писал, что петербургские учёные вместе со спасателями создали уникальный дрон, который позволит по крику находить заблудившегося в лесу человека. Новое устройство умеет распознавать голос человека и убирать шум листвы, ветра или журчания воды.
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