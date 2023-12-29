Глава Калининградской области призвал Литву снять ограничения на транзит
Алиханов: Литва должна вернуться к сотрудничеству с Калининградской областью
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Обложка © Kremlin.ru
Литва должна снять ограничения на транзит и возобновить "нормальное" сотрудничество в этой сфере. Об этом в интервью РИА "Новости" заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Он уточнил, что регион хочет сохранить транзит и не желает от него отказываться.
"Призываем, собственно говоря, литовскую сторону к тому, чтобы снять эти ограничения и вернуться к нормальному, спокойному сотрудничеству хотя бы в этой сфере. Литва — транзитная страна. Ничего здесь нового я не говорю. Достаточно посмотреть на карту. И падающие доходы в том числе бюджетов литовских, собственно, полностью связаны с тем поведением и теми решениями, которые принимает литовское правительство", — заявил Алиханов.
По его словам, Литва продолжает предпринимать ограничения, совершенно не связанные с выполнением санкционных пакетов Евросоюза.
Напомним, что летом прошлого года Литва приняла решение прекратить железнодорожный транзит товаров, подпавших под санкции Евросоюза. В результате ограничения коснулись до половины номенклатурных грузов. Кроме того, литовский "Шауляй банк", через который шли платежи за калининградский транзит, прекратил рублёвые операции с Россией и останавил расчёты в других валютах.