Регион

Уведомления отключены

29 декабря, 05:05

Голый петербуржец повис на водосточной трубе многоэтажки и чуть не сорвался вниз

Невменяемый житель Санкт-Петербурга решил удивить своих соседей в минувший четверг: неадекват висел голым на водосточной трубе прямо над тротуаром. Видео перформанса появилось в социальной сети.

В Петербурге голый неадекват повис на водосточной трубе. Видео © VK / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Происшествие случилось около 10 часов вечера 28 декабря в Кировском районе Северной столицы. Там на проспекте Стачек голый мужчина выбрался из окна по карнизу шестого этажа к водосточной трубе и завис.

Шокированные прохожие и жители окрестных домов вызвали на место сотрудников экстренных служб. Спасатели сняли дебошира и передали в скорую помощь. Предполагается, что мужчина находился под действием запрещённых веществ.

В Москве поймали эскортницу под наркотиками на Mercedes и нашли в авто мефедрон
В Москве поймали эскортницу под наркотиками на Mercedes и нашли в авто мефедрон

Ранее Лайф писал, что в Академическом районе Екатеринбурга в припаркованной машине местные жители обнаружили трупы мужчины и девушки. По их словам, тела были голые и окоченевшие.

Обложка ©

VK / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров