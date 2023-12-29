Голый петербуржец повис на водосточной трубе многоэтажки и чуть не сорвался вниз
Невменяемый житель Санкт-Петербурга решил удивить своих соседей в минувший четверг: неадекват висел голым на водосточной трубе прямо над тротуаром. Видео перформанса появилось в социальной сети.
В Петербурге голый неадекват повис на водосточной трубе. Видео © VK / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Происшествие случилось около 10 часов вечера 28 декабря в Кировском районе Северной столицы. Там на проспекте Стачек голый мужчина выбрался из окна по карнизу шестого этажа к водосточной трубе и завис.
Шокированные прохожие и жители окрестных домов вызвали на место сотрудников экстренных служб. Спасатели сняли дебошира и передали в скорую помощь. Предполагается, что мужчина находился под действием запрещённых веществ.
Ранее Лайф писал, что в Академическом районе Екатеринбурга в припаркованной машине местные жители обнаружили трупы мужчины и девушки. По их словам, тела были голые и окоченевшие.