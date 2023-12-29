Курс украинской гривны обрушился до 38 за доллар

Курс доллара на Украине поднялся до 38 гривен в результате девальвации на валютном межбанковском рынке. Об этом сообщает издание "Страна.ua".

"На валютном межбанке новая волна девальвации. В ходе торгов на Bloomberg (основная площадка) курс гривна/доллар поднялся с 37,85 гривны за доллар до 38,065 гривны", — говорится в сообщении.

По информации аналитика Андрея Шевчишина, девальвация в Незалежной стимулируется местным правительством. Таким образом они пытаются выправить финансовую ситуацию, связанную с сокращением помощи от зарубежных союзников.