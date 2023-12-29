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29 декабря, 05:36

Курс украинской гривны обрушился до 38 за доллар

"Страна.ua": Курс доллара на Украине превысил 38 гривен

Курс доллара на Украине поднялся до 38 гривен в результате девальвации на валютном межбанковском рынке. Об этом сообщает издание "Страна.ua".

"На валютном межбанке новая волна девальвации. В ходе торгов на Bloomberg (основная площадка) курс гривна/доллар поднялся с 37,85 гривны за доллар до 38,065 гривны", — говорится в сообщении.

По информации аналитика Андрея Шевчишина, девальвация в Незалежной стимулируется местным правительством. Таким образом они пытаются выправить финансовую ситуацию, связанную с сокращением помощи от зарубежных союзников.

Курс доллара на Мосбирже впервые с 19 декабря опустился ниже 90 рублей
Курс доллара на Мосбирже впервые с 19 декабря опустился ниже 90 рублей

Ранее Лайф писал, что Национальный банк Украины (НБУ) принял решение поднять официальный курс доллара, который теперь перевалил за отметку в 37 гривен. Это значение стало рекордным за всю историю страны.

Обложка ©

Freepik / jcomp

Ян Поланин
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