Путину выразили доверие 79% граждан России Опрос: Путину доверяют 79% россиян, а его работу положительно оценивают 80% 29 декабря, 07:19 Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Большинство россиян (79%) выразили доверие президенту РФ Владимиру Путину, а его работу высоко оценили 80% участников опроса. Такие результаты показало исследование ФОМ, проведённое с 22 по 24 декабря текущего года, в котором поучаствовали 1500 человек из 53 российских регионов.

Только 12% респондентов заявили о своём недоверии главе государства, а 9% признались, что не видят позитивных результатов деятельности Путина и хотели бы от российской власти большей активности в развитии страны.

Ранее сообщалось, что примерно 91% россиян намерены смотреть новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина. При этом 72% респондентов признались, что любят отмечать Новый год, 22% относятся к этому событию достаточно спокойно, не нравится праздновать только 6% опрошенных.

Авторы Татьяна Миссуми