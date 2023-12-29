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Путину выразили доверие 79% граждан России

Опрос: Путину доверяют 79% россиян, а его работу положительно оценивают 80%

29 декабря, 07:19
Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Большинство россиян (79%) выразили доверие президенту РФ Владимиру Путину, а его работу высоко оценили 80% участников опроса. Такие результаты показало исследование ФОМ, проведённое с 22 по 24 декабря текущего года, в котором поучаствовали 1500 человек из 53 российских регионов.

Только 12% респондентов заявили о своём недоверии главе государства, а 9% признались, что не видят позитивных результатов деятельности Путина и хотели бы от российской власти большей активности в развитии страны.

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Ранее сообщалось, что примерно 91% россиян намерены смотреть новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина. При этом 72% респондентов признались, что любят отмечать Новый год, 22% относятся к этому событию достаточно спокойно, не нравится праздновать только 6% опрошенных.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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