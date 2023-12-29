СПб биржа приостановила торги ценными бумагами из-за технического сбоя с 7:50 29 декабря, 07:34 СПб биржа приостановила торги ценными бумагами из-за сбоя. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

СПб биржа временно остановила торги ценными бумагами по причине технического сбоя с 7:50 (по Москве). Об этом сообщается на сайте площадки, где уточняется, что работы по устранению неполадок уже проводятся.

"ПАО "СПБ" сообщает о приостановке в 07:50 организованных торгов ценными бумагами. Причины технического сбоя выясняются. О времени возобновления организованных торгов ценными бумагами будет сообщено дополнительно", — отмечается в тексте.

Напомним, что 2 ноября СПб биржа подпала под санкции США. Под ограничениями оказалось 31,05% активов клиентов. Позже площадка согласовала с международными юридическими консультантами стратегию разблокировки активов. Действовать решено через вывод из-под санкций СПБ банка — расчётного депозитария, где учитываются иностранные ценные бумаги и денежные средства в иностранной валюте участников торгов и их клиентов.

Авторы Татьяна Миссуми